Casi lo matan: Investigan ataque con arma blanca, hay dos sospechosos

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este viernes dejó a un hombre gravemente herido con un arma blanca en la localidad de El Quebrachal. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital San Bernardo en la ciudad de Salta, donde permanece bajo atención médica especializada.

La investigación, encabezada por la Fiscal Penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, junto al auxiliar fiscal Rolando Savall Soto, permitió la detención de dos hombres sospechosos de haber participado en el ataque.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación para los detenidos, mientras se continúan realizando las diligencias de rigor para esclarecer el hecho y determinar los roles de cada uno de los involucrados.