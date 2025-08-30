Un joven de 21 años fue detenido por lesiones con un arma de fuego casera

Imagen ilustrativa.

El hecho ocurrió el miércoles en barrio 200 Años. Se secuestró un arma hechiza y un proyectil. Intervino la Fiscalía Penal 3.

La Subdirección General de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigaciones 2, detuvo a un joven de 21 años en el marco de una causa por lesiones con arma de fuego ocurrido en barrio 200 Años de Orán.

La investigación inició el miércoles, tras la denuncia radicada por el damnificado. A partir de diversas tareas de campo, se logró identificar y demorar al sospechoso en barrio Caballito.

Durante el procedimiento se secuestraron un arma hechiza, un proyectil y una bicicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Intervino la Fiscalía Penal 3.

