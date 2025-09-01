Una mujer perdió el control de su vehículo y terminó incrustada en una vivienda

Una mujer perdió el control de su automóvil y terminó chocando contra la pared de una vivienda. El impacto fue de tal magnitud que la pared cayó y el vehículo atravesó la misma.

El hecho sucedió en la esquina de Ameghino y Uruguay, en B° Rosario, en Rosario de Lerma, según publicó La Llave del Portal, después que la mujer esquivara un camión.

Según publicó el portal, el conductor del camión dio negativo al test de alcoholemia y la mujer sufrió golpes y una crisis de nervios, pero afortunadamente sin riesgo de vida.