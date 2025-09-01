Se disparó el dólar y en algunos bancos superó los $1400

En la primera rueda de septiembre el dólar oficial se disparó y marcó un alza que rondó los $30 en los principales bancos del país. Esto se da en la previa de las elecciones de medio término que tendrán lugar en la Provincia de Buenos Aires.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la divisa escaló $30 (+2,2%) y cotiza a $1.372 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el billete escala $25 (+1,8%) a $1.345 para la compra y $1.385 para la venta. En tanto, el dólar minorista arrancó la semana cotizando a $1.347,82 para la compra y a $1.391,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). Sin embargo, en algunas entidades privadas se vendió en $1.400, como el ICBC y Banco Macro.

Paralelamente el dólar blue despegó $25 y cerró a $1.355, mientras que la brecha con el oficial mayorista queda en el 1,5% negativo. El dólar MEP cotiza a $1.379,91; en tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.384,26 y la brecha se ubica en el 0,7%, aunque el valor es de referencia, ya que en EEUU hay feriado por el Labour Day y Wall Street no opera.

Desde BellBursátil, anticiparon: "La divisa norteamericana volvió a tener una semana con subas a pesar de los esfuerzos del Gobierno y los últimos informes advirtieron que se vendieron dólares en el MULC para contener el valor. Hay que estar atento a cómo se desenvuelve para anticiparse si dejan de ser una mejor opción las tasas. El mercado parece no salir de la desconfianza económica y busca refugio".