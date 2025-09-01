Femicidio en el Tipal: Tras el pedido de apartar una jueza, se conformó el Tribunal y hay fecha de juicio

El 4 de agosto de 2023, se conoció la trágica muerte de Mercedes Kvedaras, en el barrio privado El Tipal.

Por su muerta, está imputado y detenido su esposo, José Figueroa, quien está acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de su esposa.

Semanas atrás la fiscal recusó a una jueza por sus declaraciones, lo que derivó en el sorteo del Tribunal y la conformación del mismo para que el año que viene de inicio el juicio.

La audiencia de debate será presidida por los jueces de la Sala IV, Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. El debate oral y público se llevará a cabo entre el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.