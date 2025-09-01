Sáenz felicitó a Valdés por su triunfo en Corrientes

El gobernador Gustavo Sáenz utilizó sus redes sociales para felicitar a Juan Pablo Valdés, mandatario electo de Corrientes.

El mandatario electo es hermano de Gustavo Valdés, actual gobernador de esa provincia. Juan Pablo, se quedó con casi el 52% de los votos. Por su parte, los libertarios quedaron en cuarto lugar con menos del 10% de los votos.

“El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas"

“Felicitaciones a @JPValdesok por su triunfo en las elecciones de Corrientes y a @gustavovaldesok por el gran respaldo a su gestión” escribió Sáenz en sus redes sociales.

Además, agregó: “desde Salta reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo”.

“El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas que defiendan los intereses de su gente” finaliza la publicación del gobernador salteño.