Sáenz felicitó a Valdés por su triunfo en Corrientes

Sáenz felicitó a Valdés por su triunfo en CorrientesPolítica01/09/2025
El gobernador Gustavo Sáenz utilizó sus redes sociales para felicitar a Juan Pablo Valdés, mandatario electo de Corrientes.
El mandatario electo es hermano de Gustavo Valdés, actual gobernador de esa provincia. Juan Pablo, se quedó con casi el 52% de los votos. Por su parte, los libertarios quedaron en cuarto lugar con menos del 10% de los votos.
“El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas"
“Felicitaciones a @JPValdesok por su triunfo en las elecciones de Corrientes y a @gustavovaldesok por el gran respaldo a su gestión” escribió Sáenz en sus redes sociales.
Además, agregó: “desde Salta reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo”.
“El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas que defiendan los intereses de su gente” finaliza la publicación del gobernador salteño.
