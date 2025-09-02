Peligro en la Ruta 69: Un camión perdió parte de la carga y generó caos

Un camión con una carga de ladrillones, aparentemente por una mala maniobra sobre la Ruta Nacional 68, perdió parte de ellos y quedaron esparcidos los restos sobre la cinta asfáltica.

Según testigos, los ocupantes del camión pararon para levantar los que estaban sanos, pero el resto quedó tirado sobre la ruta. Esto generó que los conductores estén en peligro, en principal los motociclistas, porque el material en la calzada.

Los hechos sucedieron a la altura de Saladillo. Para poder evitar accidente, personal de Obras Públicas de la Municipalidad de Coronel Moldes debió realizar tareas de despeje y limpieza para restablecer la normal circulación.

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos y automovilistas transitar con máxima precaución por la zona hasta que finalicen los trabajos de limpieza.