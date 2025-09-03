El Bosque de Arrayanes de Campo Quijano y un trekking inolvidable

Por el Día del Árbol desde la Municipalidad de Campo Quijano se organizó el sábado 30 de agosto una nueva edición del Trekking de Adultos esta vez en el Bosque de Arrayanes, un lugar encantador que enamora en cada paisaje.

La jornada comenzó a las 7:30 de la mañana en el Camping Juanillo López, desde donde los participantes se trasladaron hasta la Capilla estilo neogótico en Río Blanco, punto de partida de la caminata. El recorrido incluyó senderos de montaña y cruces de agua cristalina que condujeron hasta la naciente del Río Blanco, hogar del mágico bosque de Arrayanes.

Durante el trayecto, los caminantes completaron un recorrido de 8,5 kilómetros, disfrutaron de una colación saludable y participaron de una meditación revitalizadora en contacto directo con la naturaleza. La actividad finalizó cerca de las 13:30 horas, dejando en cada participante la experiencia de reconectar con el ambiente y la importancia de preservar nuestros árboles como patrimonio natural.