Alexander tiene retraso madurativo y necesita la ayuda de todos: "Vivimos al día"

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para tenderle una mano a Giovanni Alexander Ovejero de 11 años. El pequeño es vecino de Metán y requiere llegar a Salta capital para ser atendido por un oftalmologo.

Andrea Santos, mamá de Alexis, contó que su hijo debe concurrir el 8 de septiembre a una consulta con un profesional del hospital Materno Infantil:

“No cuento con los recursos necesarios para poder viajar a Salta. Todo lo que la gente pueda aportar, por más mínimo que sea, suma para poder acompañar a mi hijo en esta atención que es muy importante para su salud” contó por El Vocero Hoy.

Sobre el hecho que motiva la consulta en Salta, la mujer contó que el niño padece retraso madurativo y en los últimos meses comenzó a tener complicaciones en la vista, por lo que fue derivado a un especialista en oftalmología.

Además, la madre explicó que Giovanni también se encuentra bajo seguimiento neurológico y tiene pendiente una derivación a cardiología infantil, lo que vuelve aún más necesarias las visitas médicas en la capital. “Vivimos al día, con lo poco que gana el padre de mi hijo y lo que puedo aportar yo para la comida, no nos alcanza. Por eso recurro a la solidaridad de la gente”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: Gioviiaaron (titular de la cuenta: Andrea Morella Naranjo) o comunicarse al 3876-499406 o acercarse a Mitre Oeste 590, barrio Kennedy, San José de Metán.