Comunicado oficial del PRO Salta: "No participa en las elecciones y no apoya ninguna lista"

A través de un comunicado oficial el PRO Salta reiteró que "no participa en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, ni apoya ninguna lista de candidatos para esa elección".

En el mismo documento citann el "resguardo de la coherencia política e institucional del partido" por lo que "se ha resuelto la expulsión de la dirigente del Departamento San Martín, Oriana Nevora de nuestras filas". La medida responde al acercamiento de la dirigente a las listas del gobernador, Gustavo Sáenz.

"El Pro Salta reafirma su compromiso con la construcción de una alternativa clara, transparente y coherente para todos los saltelños, alejada de acuerdos circunstanciales que contradigan los valores que defendemos", finaliza el documento dado a conocer en redes sociales.