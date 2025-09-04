Salta se prepara para recibir el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness

El próximo 27 y 28 de septiembre, la Usina Cultural de Salta será escenario del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness, organizado por la Federación NABBA Argentina. El sábado 27 se realizará el Campeonato Argentino y, al día siguiente, el Sudamericano, con la participación de entre 150 y 200 atletas por día, de distintas edades y niveles.

Claudio Abreo, fisicoculturista y organizador del encuentro, explicó que las categorías juveniles comprenden a los competidores de 18 a 23 años, mientras que los seniors abarcan de 23 a 40 años, con divisiones por peso en culturismo y por altura en fitness y models. Además, se contará con competidores mayores de 60 años, incluyendo categorías master que muestran la amplitud y diversidad del deporte.

“Practico fisicoculturismo desde los 17 años y, con casi 60, sigo levantando 180 kg, permite mantener la movilidad y la salud a largo plazo”

Abreo destacó la importancia del fisicoculturismo más allá de la estética. Señaló que se trata de “culturizar un cuerpo”, no solo en el desarrollo muscular, sino también en la disciplina de la alimentación, el descanso y los hábitos de entrenamiento. “He practicado fisicoculturismo desde los 17 años y, con casi 60, sigo levantando 180 kilos. Esto permite mantener la movilidad y la salud a largo plazo”, comentó, subrayando que el deporte fomenta la constancia y la preparación integral del cuerpo y la mente.

Sobre los riesgos asociados, Abreo reconoció que, como en cualquier deporte, pueden producirse accidentes o problemas de salud preexistentes. Recordó que en sus competencias se centra en el entrenamiento, la alimentación y la complementación natural.

También señaló que la falta de recursos dificulta la realización de controles exhaustivos, aunque siempre se busca garantizar la seguridad de los participantes, incluso con la presencia de ambulancias durante los eventos.

El campeonato promete ser un espectáculo único para Salta, con competencias para todas las edades y niveles, y con una propuesta abierta a toda la familia. Las inscripciones comenzarán el viernes 26, un día antes del inicio de las competencias, y se espera que la ciudad viva un fin de semana de alto nivel deportivo y cultural.