Alertas tempranas: Salta busca proteger a la infancia con nueva base de datos

Fue en su más reciente sesión cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que promueve la creación de una base de datos integrada que refleje indicadores de la posible vulneración de derechos de niños y adolescentes en Salta, buscando unificar la información que manejan distintos organismos gubernamentales para garantizar una protección integral y oportuna de las infancias.

Entre las disposiciones de la norma, se prevé recolectar información integral, georreferenciada, nominalizada, actualizada, identificable y segura, vinculada a políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes, analizar los datos obtenidos y orientar la implementación de políticas, planes y acciones de gobierno, generando alertas tempranas basadas en indicadores de acceso a derechos, que permitan priorizar nuevas políticas y monitorear la efectividad de las existentes.

Al respecto de esta iniciativa, el subsecretario de Políticas Socioeducativas, Alejandro William Becker, estuvo conversando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde ponderó todos los alcances que se prevén con este proyecto, siendo la finalidad obtener alertas tempranas que permitan actuar con la mayor celeridad posible ante problemas que se encontrasen.

“Es un proyecto interesante, confirma de algún punto el rumbo trabajado, de concentrar la información estadística para que sirva como insumo para las políticas públicas, uno necesita ese tipo de datos para tomar decisiones y este proyecto viene a acompañar lo que estamos encarando como provincia”, aprobó primeramente.

Dicho esto señaló que, mediante esa base de datos, se podría “nominalizar el seguimiento, es decir, individualizar con nombre y apellido los casos que, si genera algún tipo de alerta, actuar a tiempo, esto ya lo hace el Min de Salud y Social tiene un seguimiento de niños en situación de riesgo, ahora se busca ampliar el abanico”, aclaró.

William Becker agregó que, en esas intenciones, se busca contar con “un sistema de alerta temprana, recibirla cuando un chico empieza a falta eventualmente a clases, o cuando el rendimiento académico se le acelera de forma acentuada, esos alertas permiten intervenir sabiendo quién es el chico, tomando los resguardos en privacidad al hablar de menores”.

En caso que la ley progrese en su paso por la Legislatura y reciba el aval del Senado, el funcionario puntualizó que posteriormente será tarea “construir los indicadores que ordenen las situaciones más difíciles, asentando en una base el rendimiento académico, la asistencia, la disciplina, indicadores antropométricos”, por considerad algunos posibles.

"La ley es prolija y abarcativa, un paso importante, para articular información de ministerios".