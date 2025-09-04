Autopista del Valle de Lerma: Conectará municipios, resolverá inundaciones y beneficiará a más de la mitad de la población salteña

El Gobierno de Salta inició la construcción de una autopista estratégica que atravesará el Valle de Lerma, conectando municipios clave como Cerrillos, La Merced y El Carril, y beneficiando a más del 50% de la población de la provincia, concentrada en Salta y el área metropolitana.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, destacó que la obra de 22 kilómetros incluirá un canal de 12 kilómetros para solucionar de manera definitiva los problemas de inundaciones que afectan a la zona. “Desde el punto de vista de la calidad de vida, esta ruta es importantísima. Resuelve los problemas hídricos históricos y mejora la conectividad, el turismo y la producción de los municipios que atraviesa”, explicó Camacho en diálogo con InformateSalta.

El proyecto contempla canales colectores en Cerrillos y La Merced que permitirán que las aguas pluviales desagüen correctamente en el río Rosario, evitando colapsos como los registrados en temporadas anteriores. “Las aguas ahora van a desaguar antes de lo que lo hacían, solucionando de manera definitiva el tema de inundaciones”, detalló el ministro.

En cuanto a la expropiación de terrenos, Camacho aclaró que la gran mayoría de la ruta ya está liberada y que el proyecto fue planificado pensando en los 1,5 millones de salteños, priorizando la conectividad y el desarrollo urbano.

Además, la obra tendrá un ancho de 120 metros, similar al de otras autopistas de la provincia, y se estima una inversión de 162 millones de dólares.

“La autopista no solo facilitará el tránsito diario, sino que impactará positivamente en la producción, el turismo y el valor inmobiliario de los terrenos aledaños”, señaló Camacho.

La construcción forma parte de un plan integral para mejorar la infraestructura vial del Valle de Lerma y garantizar soluciones sostenibles a problemas históricos de la región.