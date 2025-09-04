Robó un par de zapatillas y lo detuvieron cuando se las estaba por poner

Un hombre de 32 años robó un par de zapatillas en una galería del centro de la ciudad, simulando ser cliente. Cuando la vendedora se descuidó, huyó con el calzado.

Al momento de huir, la vendedora alertó a la policía y el hombre fue detenidos cuando intentaba ponerse el calzado. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Está imputado por hurto y el fiscal solicitó prisión preventiva porque ya tiene antecedentes.