Los expertos del mercado pronostican una inflación de 2.1% para agosto

Los gurúes del mercado elevaron sus pronósticos de inflación para lo que queda de 2025, en medio de la creciente volatilidad financiera desatada tras el cambio de esquema monetario. Para agosto pronosticaron un 2,1%.

De este modo, los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), que incluyeron consultoras, centros de estudios y bancos, aumentaron en 0,4 puntos porcentuales su proyección para el mes que acaba de terminar, respecto del REM anterior.

De esta forma la inflación proyectada para el año rondaría el 28,2%, tras el ajuste del sector privado en sus proyecciones tras el desarme de las Lefis.