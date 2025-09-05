Minería: “Queremos que la industria siga creciendo, generando empleo, proveedores y desarrollo tecnológico”

La Cámara de Minería de Salta renovó autoridades y designó como presidente a Juan Manuel Gilly, en el marco de una lista de unidad que integró a 39 empresas del sector en distintas etapas de desarrollo: producción, construcción, exploración, firmas locales y compañías internacionales.

Gilly en Sin Vueltas, aseguró que la nueva conducción dará continuidad al trabajo realizado, con el objetivo de fortalecer la industria minera, visibilizar sus aportes a la provincia y mantener un diálogo permanente con el Estado.

“Logramos mostrar lo que la minería genera para las comunidades y para Salta. La idea es seguir trabajando en esa línea, sumar nuevos puntos a la agenda y consolidar el crecimiento del sector”, expresó.

El dirigente destacó además la articulación constante con organismos provinciales tanto en instancias formales como en comunicaciones diarias.

Respecto al escenario internacional, Gilly reconoció que la caída en el precio del litio frenó el ritmo de algunas actividades, pero valoró que algunos proyectos hayan apostado y generado gran volumen de empleo en la etapa de construcción y que hoy aportan estabilidad con producción, exportaciones y regalías para la provincia.

También resaltó la importancia de avanzar con Taca Taca, proyecto de cobre que se encuentra en fases de permisos e impacto ambiental: “Sería un hito para Salta contar con un proyecto de esa magnitud”, afirmó.

Uno de los ejes planteados por la nueva conducción será la celeridad en los permisos y la reducción de tasas, aspectos que inciden directamente en la decisión de inversión. Gilly valoró que el gobierno provincial haya reducido tasas el año pasado, lo que mejoró la competitividad frente a otras provincias.

La infraestructura también ocupa un lugar central. En este sentido, destacó la importancia de la Ruta 51, fundamental para el sector y las comunidades de la Puna: “La aprobación del financiamiento es una gran noticia. Las empresas la utilizamos intensamente, pero sobre todo es clave para que las familias que viven allí tengan una ruta en condiciones”.

Gilly sostuvo que el crecimiento de la minería debe ir acompañado de la integración de proveedores locales, promoviendo desarrollo y sofisticación en la cadena de valor. “La minería tiene que ser un factor de desarrollo y surgimiento de nuevos proveedores, sofisticación, inversión en tecnología e inversión en recursos” destacó.