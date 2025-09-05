Álvaro Ulloa: “El cargo para Defensor del Pueblo, no es para outsiders”

El exdefensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Álvaro Ulloa, reflexionó sobre el rol de esta institución y cuestionó el proceso de designación que se llevó adelante en el Concejo Deliberante.

En Sin Vueltas, señaló que existe una necesidad de contar con un articulador, alguien que escuche, gestione y acerque el Estado a los vecinos, porque muchas veces la burocracia genera espacios de indefensión, ya sea en cuestiones ambientales o de protección de datos.



Recordó que en 2008 inauguró el cargo en la Capital y que, a pesar de la indefinición de competencias, decidió avanzar en temas como las tarifas de gas, lo que derivó en un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese sentido, destacó que el Defensor del Pueblo debe tener capacidad de diálogo, gestión, independencia y, sobre todo, experiencia en el Estado. “Esto no es para outsiders. No alcanza con voluntad o buenas intenciones. El Defensor tiene que poder llamar a un diputado o a un funcionario y que lo atiendan. Aprender en el cargo lleva años, y la gestión es corta”, afirmó.

Ulloa también advirtió que el modo en que se manejó Martín Del Frari, pone en aprietos a los concejales, dejando la sensación de que la decisión estaba tomada antes del proceso de convocatoria.



“De nada sirve llamar a 23 personas serias a presentar su currículum si ya estaba todo definido. Llegar al cargo con la sospecha de un acuerdo previo lo deslegitima y le quita independencia”, sostuvo.

Finalmente, consideró que esta situación constituye un error institucional que afecta al Concejo, al futuro Defensor y a los vecinos, al remarcar que el cargo requiere legitimidad, independencia y compromiso, condiciones que no deben ponerse en duda.