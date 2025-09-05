Robaron un mayorista en Tartagal y luego vendieron todo a pocas cuadras

Un hecho delictivo pone una vez más en alerta a comerciantes del macro centro de Tartagal. En la madrugada de este viernes,un local mayorista, ubicado en la intersección de calles 24 de septiembre y 25 de mayo, sufrió el robo de una cantidad considerable de mercadería.

Tras el hecho delictivo, llegó a uno de los propietarios un mensaje anónimo, donde le aseguraban que la mercadería sustraída estaba siendo vendida en B° Tapiete, una zona que se volvió algo complicaa en Tartagal.

Por estas horas, y sin denuncia policial, no se logró recuperar nada.