Camacho cruzó al gobierno de Milei: “No tienen vocación de hacer obra pública"

El ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, en Sin Vueltas, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, acusándola de “no tener ninguna vocación de ejecutar obra pública” y de empujar al país a la “absoluta destrucción” en materia de infraestructura.

“La gente se sigue matando en las rutas, faltan cloacas, viviendas, agua, y ellos miran para otro lado. Este no es el modo, y la gente se va a dar cuenta”, expresó el funcionario.

En ese sentido, destacó la decisión del Gobierno de Salta de avanzar con un crédito propio para financiar obras estratégicas.

Según explicó, se trata de una medida que permitirá, después de cuatro décadas, “dar un salto de calidad y cantidad” en materia de infraestructura y posicionar a la provincia como eje central del corredor bioceánico.

No obstante, subrayó la necesidad de “una reforma seria de la coparticipación y del sistema impositivo". "Las provincias deben, de una vez por todas, tener la autonomía para fijar sus prioridades y, en alianza con las demás, avanzar en el desarrollo regional. De otra manera, no será posible”, afirmó.

Seguidamente, advirtió que la Provincia seguirá confrontando todas las acciones del Gobierno nacional –o de cualquier gestión– que perjudiquen a Salta y al Norte Grande. “Cuando me paro a la derecha o a la izquierda de la ruta 34 está rota de los dos lados. Aquí hubo gobiernos de derecha, de centro e izquierda, y a ninguno le importó la realidad de las provincias, no solo de Salta, sino del NOA, el NEA y el Norte Grande”, cuestionó.

Finalmente, marcó lo que, a su criterio, es la diferencia fundamental entre Nación y Provincia: el rol del Estado. “Llevamos más de cinco años con equilibrio fiscal, pero también con un Estado presente, al lado de la gente y avanzando en lugares donde no sería posible sin su intervención. Eso es lo que no tiene este Gobierno nacional: el sentido humano, federal y solidario que sí tenemos en Salta”, concluyó.