¿Foto trucada? Milei posteó una imagen de un acto "repleto" en Merlo

Javier Milei publicó en sus redes sociales una imagen aérea del acto de cierre de campaña en Merlo que generó controversia. La foto, tomada supuestamente por el Ministerio de Seguridad bonaerense, muestra una multitud frente a un escenario iluminado, pero distintos analistas y referentes opositores señalaron que la captura presenta inconsistencias que harían presumir una alteración digital.

La publicación fue presentada por Milei como una prueba de convocatoria. Sin embargo, en la propia imagen se observan filtros, retoques y elementos gráficos que levantaron sospechas. Especialistas en edición digital remarcaron que el contraste de luces y la homogeneidad de la masa de asistentes no coinciden con tomas habituales de los sistemas de seguridad.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en tanto, deslizaron que no difundieron oficialmente esa foto y que la marca institucional pudo haber sido superpuesta.

“Estamos revisando si corresponde a un registro original o si fue manipulada”, indicaron fuentes de la cartera. La polémica estalló rápidamente en redes sociales, donde opositores acusaron al mandatario de inflar la magnitud de la convocatoria con una imagen alterada.



"El oficialismo necesita mostrar una multitud que no fue tal”, cuestionó un dirigente provincial de Unión por la Patria.

El episodio vuelve a poner en primer plano la batalla por la narrativa digital en tiempos de campaña, donde la veracidad de las imágenes y los videos que circulan puede ser tan determinante como los discursos. En este caso, será clave determinar si la foto forma parte del registro oficial de seguridad o si se trata de una manipulación con fines políticos.