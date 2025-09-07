Viral: La llevó al telo en tractor y a vos te esconden como moto robada

En un episodio tan inusual como inolvidable, un productor rural de Santa Fe se convirtió en protagonista de las redes sociales al llegar a un hotel alojamiento… ¡en tractor! La imagen, capturada y difundida rápidamente, desató una ola de risas y comentarios ingeniosos entre los huéspedes y usuarios digitales.

La postal grotesca y simpática generó expresiones como: “Los que son del campo van al telo como quieren”, “Tengo un tractor amarillo que enloquece y enamora” o “Hay que comprarse un tractor”. Las ocurrencias de los internautas no tardaron en llenar los comentarios. Aunque algunos señalan que podría haber sido una estrategia de marketing del establecimiento (como aquel famoso telo de Mendoza), lo concreto es que nadie quedó indiferente ante el arribo rural al lugar más inesperado.