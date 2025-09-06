Secuestró y asesinó a sus dos hijos en Uruguay: El dramático relato de un vecino que ayudó a rescatar los cuerpos

Alfonsina y Francisco fueron secuestrados y asesinados por su padre.

La conmoción y el dolor se apoderaron de Uruguay tras el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, que los había secuestrado, en el interior de un auto sumergido en el arroyo Don Esteban.

Un vecino de la zona, que colaboró en el dramático operativo de rescate, contó el momento en que lograron sacar el vehículo del agua.

“La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo”, contó. Él no trabajó solo, tuvo la colaboración de otros vecinos y las autoridades.

El operativo de rescate: “No había manera de sacarlo”

El vecino explicó que el auto se encontraba a unos 70 metros del puente de la ruta 20, en las afueras de la cuidad de Young, en una zona de barrancas y terreno complicado. “No había manera de sacarlo”, recordó, y detalló que fue necesario acercarse con maquinaria pesada para poder mover el vehículo.

“Pegó un golpe bastante grande. Muy feo. Para uno que es padre, es una tragedia”, lamentó, visiblemente afectado por la situación.

Tuvieron que usar un tractor para remover el auto del arroyo. (Foto: gentileza Telenoche Uruguay).

El secuestro y la búsqueda desesperada

La búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa y sus hijos Alfonsina (2 años) y Francisco (6 años) terminó el viernes de la peor manera. Los cuerpos fueron encontrados a tres metros de profundidad en el arroyo.

Desde la tarde anterior, los rastrillajes se habían concentrado en ese sector, luego de que las cámaras de seguridad captaran el paso del auto por la zona. En el lugar, los investigadores hallaron huellas compatibles con el vehículo y marcas que indicaban que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

El miércoles, Andrés Morosini irrumpió en la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes, a pesar de tener una prohibición de acercamiento por una denuncia previa. Amenazó a la mujer y le advirtió que no volvería a ver a sus hijos. Luego, huyó con los chicos en un BYD rojo, el mismo auto en el que finalmente los encontraron sin vida. /TN