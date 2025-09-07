Lo pararon en la ruta 86: Intentó escapar en moto con un arma de fuego

Lo pararon en la ruta 86: Intentó escapar en moto con un arma de fuegoPoliciales07/09/2025InformateSalta
La intervención fue realizada durante un patrullaje preventivo en ruta nacional 86. Se secuestró un arma de fuego tipo revólver. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos de la División Motorista de Emergencias Policiales de Tartagal realizaron ayer un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 86 altura del kilómetro 6.
En este contexto, demoraron a un hombre que se desplazaba en una moto e intento evadir al personal. Durante la inspección se detectó que portaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente.
El hombre de 56 años y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
Te puede interesar
Operativo en B° San Calixto terminó con la clausura de una fiesta ilegal
InformateSaltaPoliciales07/09/2025
Total impunidad: Fue detenido mientras andaba por la calle con objetos robados
InformateSaltaPoliciales07/09/2025
Megaoperativo en Güemes: 500 dosis de cocaína, objetos robados y dos detenidos
InformateSaltaPoliciales07/09/2025
Demoraron a un joven de 24 años con más de 70 dosis de cocaína y un televisor robado
InformateSaltaPoliciales07/09/2025
Central Norte vs Agropecuario: Las puertas se habilitarán a partir de las 15.30
InformateSaltaPoliciales07/09/2025
Detienen a un hombre con pedido de captura por amenazas con armas
InformateSaltaPoliciales06/09/2025
Lo más visto