Lo pararon en la ruta 86: Intentó escapar en moto con un arma de fuego

La intervención fue realizada durante un patrullaje preventivo en ruta nacional 86. Se secuestró un arma de fuego tipo revólver. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de la División Motorista de Emergencias Policiales de Tartagal realizaron ayer un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 86 altura del kilómetro 6.

En este contexto, demoraron a un hombre que se desplazaba en una moto e intento evadir al personal. Durante la inspección se detectó que portaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

El hombre de 56 años y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la Justicia.

