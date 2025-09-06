El Senado avanza con la ley de emergencia en especialidades críticas

La senadora provincial por el departamento de Anta, Alejandra Navarro, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en especialidades críticas de la Salud en Salta. Dicho proyecto va de la mano con la Ley de Residencias Médicas, que actualmente se encuentra en tratamiento y con media sanción en Diputados.

Con el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia, la actual legisladora presentó ante la Cámara Alta un proyecto cuyo objetivo es revertir la concentración de especialistas de la salud en la Capital de la provincia. Para lograr dicho objetivo, se propone un incentivo económico para que los médicos especialistas recién graduados ejerzan su profesión en las diferentes localidades de la provincia.



Entre las áreas más solicitadas se encuentran Anestesia, Terapia Intensiva, Cirugía Pediátrica y Neurología Pediátrica. La legisladora además alegó que: “Más del 80 por ciento de los profesionales en estas áreas se encuentran en Salta Capital, lo que obliga a los pacientes del interior a viajar de manera permanente para acceder a una consulta o intervención”.

Y remarcó: “Entre las dos leyes podemos empezar a paliar la situación que vivimos. Los más afectados somos los del interior, porque la mayoría de los profesionales elige quedarse en la capital por cuestiones de servicios y oportunidades”.