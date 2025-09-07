Operativo en zona sudeste: Más de 50 personas multadas y 5 demoradas por diferentes delitos

Operativo zona sudeste 01

La Policía realizó distintos procedimientos preventivos en sectores del Distrito de Prevención 10 de Capital, con controles vehiculares y patrullajes en zonas estratégicas. Hubo personas infraccionadas por contravenciones y demoradas por diversos delitos.

En el marco del trabajo preventivo de seguridad, policías de distintas áreas del Distritos de Prevención 10 llevaron a cabo Operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores de la zona sudeste de Capital.

Con mayor presencia policial en calle se realizaron patrullajes en zonas estratégicas, controles viales y comerciales en barrios Norte Grande, San Francisco Solano, San Benito, Siglo XXI, San Justo, Solidaridad, Fraternidad, Libertad, La Paz y Justicia, entre otros.

Operativo zona sudeste 02

En ese marco, entre el viernes y el sábado se infraccionaron a 55 personas por distintas contravenciones como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, entre otros incumplimientos a la Ley Contravencional. Hubo 5 demorados por delitos contra la propiedad. Se dio intervención a las fiscalías competentes.         

Cabe destacar que el trabajo preventivo se lleva adelante con diferentes áreas policiales en las distintas jurisdicciones de la provincia.

