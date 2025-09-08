¡Alerta! Ya operan en Salta el turismo "delincuencia" por el Milagro

Como cada Milagro, Salta se viste de Fe y devoción. Llegan visitas de todo el país movilizados por nuestros Santos Patronos, pero no todos los visitantes vienen con la misma intención.

Desde hace algunos años ya se trabaja sobre turismo "delincuencia" una modalidad que opera aprovechando el descuido de la gente.

En este sentido el Comisario General Luis Daniel Ríos, director general de Seguridad de la Policía de Salta, confirmó esta modalidad y aseguró que: “muchos delincuentes se alojan en viviendas de otros que operan aquí. Es lo que llamamos turismo delincuencial: rotan en eventos masivos en distintas provincias y la Policía los tiene identificados para ponerlos a disposición judicial”, sostuvo.

A su vez adviritó que "No solo en el Milagro, siempre prevemos la concurrencia de descuidistas y pungas. Por eso damos recomendaciones a la gente”.

Un arduo trabajo que inició con la entronización

El comisario general Luis Daniel Ríos, explicó en diálogo con Fm Aries que el operativo del Milagro 2025 consta de tres etapas. La primera comenzó con la entronización de las imágenes, con un despliegue en la Catedral y en el microcentro. ADemás del trabajo con los peregrinos del cual detalló:

“Tenemos 1.800 peregrinos caminando hacia la Capital, 25 peregrinaciones en tránsito y 27 que ya llegaron”, afirmó. Además, anticipó que en los próximos días arribarán contingentes desde la zona norte, algunos en bicicleta, con acompañamiento de bicipolicías que circulan por rutas nacionales y provinciales.

Ríos destacó que la videovigilancia “permite monitorear a los peregrinos para darles mayor cobertura de seguridad”. También confirmó que se realizan controles preventivos a pasajeros con reservas en hostales, hoteles y casas de familia.



