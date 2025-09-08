Expectativa en la city: "Creemos que va a haber una suba importante"

El dólar volvió a tomar protagonismo tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, momento en el que Kicillof se impuso ante la LLA y ante un movimiento así, la moneda extranjera puede variar, algo que avizoran quienes se encargan de su compra y venta.

“Es muy posible que suba el dólar blue, pero no sabemos cuánto, creemos que va a haber una suba importante, todo depende de la plata que tenga la gente, si no hay venta, se mantiene igual”, comentó a CNN Radio Salta un arbolito que trabaja en microcentro.

Según relató, la semana pasada el dólar blue cerró con valores de $1.380 para la venta y $1.350 para la compra, pero este lunes la apertura ya rondaba los $1.370 y $1.430 respectivamente.

El clima electoral también suma presión: “La gente ya dijo que no está bien todo, que necesita un cambio” vinculando la volatilidad cambiaria a la desconfianza política.

Por su parte, InfoDólar muestra números más contenidos, el dólar oficial en Salta cotizando a $1.352,31 para la compra y $1.411,93 para la venta, mientras que el dólar blue se ubica en $1.350 para la compra y $1.384 para la venta.

Con tensión en el mercado cambiario, la expectativa sigue siendo la misma, mirar hacia adelante esperando cuánto más puede moverse el dólar en un escenario económico atravesado por la política.