Adiós a Juan Ortelli: A sus 43 años murió el exdirector de Rolling Stone Argentina y referente del RAP

El periodismo argentino atraviesa un momento de dolor tras conocerse la muerte de Juan Ortelli, a los 43 años. La noticia se comunicó este lunes desde su cuenta de Instagram y rápidamente generó conmoción en colegas, artistas y seguidores.

Ortelli fue director de la revista Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, y se convirtió en una de las voces más influyentes de la cultura del rap y el freestyle en el país. Su trayectoria lo llevó a cubrir, analizar y acompañar la transformación de un género que pasó de las plazas a los grandes escenarios.

Desde la cuenta oficial de Ortelli se publicó un comunicado en el que se informó que el periodista falleció por causas naturales, acompañado de un pedido de oración en su memoria.

Nacido en Mendoza y radicado en Buenos Aires desde joven, Ortelli se incorporó a Rolling Stone en sus primeros años de carrera y permaneció allí durante 17 años. Más tarde fue jurado en El Quinto Escalón, la Liga FMS y distintas competencias de freestyle, además de colaborar con Vice y Red Bull. En los últimos años se dedicó a escribir “Réplica”, un libro sobre la historia del rap en español que estaba previsto para su publicación este año.

Con su muerte, el periodismo musical y la cultura urbana pierden a uno de sus grandes referentes, cuya huella seguirá viva en cada crónica, entrevista y batalla que ayudó a visibilizar.