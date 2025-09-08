Tras la derrota, Milei convoca a los gobernadores: Formará una mesa de diálogo

Tras la derrota que sufrió el Gobierno Nacional el domingo en la provincia de Buenos Aires, el presidente mantuvo dos reuniones con su gabinete.

Al finalizar el encuentro, Manuel Adorni anunció en sus redes sociales la conformación de dos mesas de trabajo: una política, con funcionarios propios, y una de diálogo, que incluirá a los gobernadores.

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo" escribió Adorni en su cuenta de X.

Agregó que el Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. "Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial" finaliza el comunicado.