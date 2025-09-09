Crimen de “Benjita”: Dictan preventiva a los detenidos del crimen de B° La Paz

Hay novedades en torno al crimen de Benjamín Mamaní, "Benjita", ocurrido la noche del pasado 11 de agosto cuando la víctima fue herida de muerte con un arma blanca en la vía pública, pues la Justicia dictó risión preventiva para los dos hermanos detenidos y acusados del homicidio del adolescente en B° La Paz, en la zona sudeste de la Capital.

¿Cuáles son los detalles? La decisión fue tomada por la jueza de Garantías 1, Ada Guillermina Zunino, en una audiencia flexible y multipropósito. La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien imputó a un hombre de 18 años como autor del delito de homicidio calificado por alevosía y a su hermano de 20 años como partícipe necesario.

Según el sitio Fiscales Penales, la jueza fundamentó su decisión en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad del hecho. De este modo, ambos acusados permanecerán detenidos mientras la investigación penal continúa su curso.

Cabe recordar que el trágico suceso tuvo lugar el pasado 11 de agosto en el barrio La Paz, donde el joven de 16 años, conocido como “Benjita”, fue agredido con un arma blanca en el tórax. La herida punzopenetrante le causó un taponamiento cardíaco, provocando su muerte poco después.

Tras el crimen, la Unidad de Investigación UGAP, con base en el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, logró individualizar a los dos sospechosos. La investigación determinó que ambos hermanos habrían actuado en conjunto para agredir a la víctima.

Según se conoció, los detenidos agredieron físicamente al adolescente aprovechando que se encontraba en un estado de absoluta indefensa y sin portar ningún tipo de arma. Mientras, la investigación, a cargo del fiscal penal Gabriel González, continúa con el cumplimiento de diversas medidas para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.