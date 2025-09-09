Agarró la pala, pero quedó detenido

Fue en Las Lajitas, donde un hombre de 27 años quedó detenido con palas, cables y otros elementos.

Todo comenzó cuando una mujer denunció el robo de los elementos en una obra en construcción ubicada en el B° La Tradicion. El personal de la comisaría intervino y logró recuperar cinco palas, un alargador, cables y otros objetos.

Un hombre de 27 años quedó a disposición de la Justicia, con la intervención de la Fiscalía Penal de Las Lajitas.