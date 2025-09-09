Cerrilos: Robó, se olvidó el celular en una de las casas y fue condenado

Un hombre de 36 años fue condenado a dos meses de prisión efectiva tras ser identificado por un teléfono celular que olvidó en una de las viviendas que ingresó a robar en Cerrillos. El sujeto, que ya contaba con antecedentes y una condena de 2022, fue declarado reincidente por primera vez.

La fiscal penal Mónica Viazzi representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías 1. Según la investigación, el acusado cometió dos robos: el primero en una vivienda del barrio Santa Rosa, donde sustrajo cuatro reposeras de aluminio, un radiograbador, una caja de herramientas y una pava eléctrica; el segundo en una casa sobre Ruta Provincial 23, donde se llevaron joyas de metal tipo plata y fue allí donde dejó el celular.

Personal del Grupo Investigativo y Criminalística realizó relevamientos, inspección ocular y levantamiento de huellas. El análisis del teléfono permitió identificar al autor, quien luego fue detenido tras un allanamiento en barrio Pueblo Nuevo.

La jueza Ada Zunino, tras recibir la confesión del acusado, dictó la condena y lo declaró reincidente, teniendo en cuenta sus antecedentes previos.