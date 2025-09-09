Argentina-Ecuador: El 11 titular que pondría Scaloni en la cancha

Los dos futbolistas confirmados que no formarán parte de la delegación en la última fecha son el capitán, Messi, y Cuti Romero, quien alcanzó el límite de tarjetas amarillas.

Leonardo Balerdi tiene la chance de ser dupla central con Nicolás Otamendi, que será capitán. En el lateral izquierdo se pararía Nicolás Tagliafico y por derecha, Gonzalo Montiel.



En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister con Rodrigo De Paul en el centro, con Nico González y GiulianoSimeone o Franco Mastantuono. En la delantera, con Lautaro Martínez desde el arranque Julián Álvarez.

El equipo titular de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel; Rodrigo De Paul,Alexis Maclliste Nicolás González, Simeone o Mastantuono; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.





