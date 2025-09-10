Uso de tobilleras electrónicas en adolescentes: "Se trata de acompañarlos, no solo de castigarlos"

Recientemente, la Justicia de Salta habilitó el uso de tobilleras electrónicas para adolescentes en conflicto con la ley penal, una medida que busca ofrecer alternativas menos estigmatizantes que la detención tradicional. Según explicó Carina Iradi, Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, esta herramienta permite acompañar a los jóvenes en el cumplimiento de sanciones, promoviendo la reflexión sobre sus actos y su reinserción social.

“Me parece adecuado que podamos utilizar mecanismos electrónicos que acompañen de manera diferenciada a los chicos, sin cercenar su autonomía ni limitar sus oportunidades”, indicó Iradi en diálogo con InformateSalta. La secretaria señaló que la medida busca construir una justicia penal restaurativa, donde no solo se aplique el castigo, sino que se acompañe al joven con oportunidades educativas y de reinserción.

“Muchos chicos, cuando el juez dispone su libertad, no tienen redes de contención"

Iradi agregó que, aunque la Secretaría no está directamente a cargo del área penal juvenil, su trabajo con los adolescentes consiste en brindar apoyo, sobre todo a aquellos que no cuentan con entornos familiares sólidos. “Muchos chicos, cuando el juez dispone su libertad, no tienen redes de contención. Nuestro acompañamiento hace la diferencia y puede contribuir a que estas medidas tengan un efecto positivo”, explicó.