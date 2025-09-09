Tras el caso de Leonel Francia: “El primer error es que la gente no se mete"

La muerte de Leonel Francia conmovió a Salta y abrió un fuerte debate sobre las responsabilidades del Estado y de la sociedad en la protección de la niñez. La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, dialogó con InformateSalta y explicó cómo actuó su área en este caso y qué aprendizajes deja la tragedia.

Iradi relató que la intervención comenzó tras un protocolo escolar, cuando una maestra dio aviso porque el niño manifestó haber sido golpeado. A ese reporte se sumó un pedido del Juzgado de Violencia. Desde la Secretaría se realizaron entrevistas a la madre, al padre y al propio niño, además de pericias psicológicas, aunque los resultados fueron “no concluyentes” y no permitieron confirmar el nivel de riesgo.

"Sin testimonios fundados no podemos tomar medidas fuertes”

En este punto, la funcionaria remarcó la dificultad de avanzar sin testimonios firmes: “El primer error es que la gente no se mete. Necesitamos que el entorno más cercano hable, porque sin testimonios fundados no podemos tomar medidas fuertes”.

Frente a esta problemática, la Secretaría impulsa un proyecto de ley de “adulto cuidado”, que busca reemplazar la denuncia anónima por una denuncia protegida, de manera que la identidad del denunciante no se exponga, pero permita aportar información concreta. “La denuncia anónima no sirve. Necesitamos adultos responsables que cuenten lo que pasa”, enfatizó.

Iradi sostuvo que este caso también demuestra la urgencia de reforzar la mirada comunitaria sobre la niñez: “La sociedad no puede correrse, necesitamos adultos que protejan a los niños. Todos tenemos una responsabilidad”.

La funcionaria concluyó que se trabaja en mejorar la articulación entre el sistema educativo, el Poder Judicial y los organismos de niñez para que las alertas puedan transformarse en acciones más rápidas y efectivas.