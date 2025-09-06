Orán vibró con la música de la Orquesta Sinfónica de Salta en un concierto

Con un repertorio que combinó lo mejor de la música clásica universal y el folklore salteño, la Orquesta Sinfónica de Salta ofreció una presentación inolvidable en la Catedral de San Ramón de la Nueva Orán, en el marco de su Temporada 2025. La entrada fue libre, a cambio de un alimento no perecedero, y convocó a una multitud que celebró este encuentro cultural de gran nivel.

La Catedral de Orán se convirtió en un escenario privilegiado el pasado 5 de septiembre, cuando la Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección del maestro Jorge Mario Uribe, desplegó un repertorio de lujo en el marco de su ciclo Otros Escenarios. La propuesta incluyó obras de Johann Strauss, Piotr Illich Tchaikovsky, Antonín Dvořák, y piezas inmortales de Astor Piazzolla, junto a un repertorio folklórico salteño que emocionó a los presentes.

El concierto formó parte de una iniciativa de la Temporada 2025 que busca democratizar el acceso a la cultura, llevando la música académica y popular a todos los rincones de la provincia. “Queremos acercar la música clásica y nuestras raíces a todos los salteños, sin barreras ni restricciones”, señaló el director Uribe.

El público oranense respondió con entusiasmo y ovacionó de pie cada una de las interpretaciones. La fusión entre tradición europea y sonidos argentinos permitió un viaje musical único, que reflejó tanto la riqueza de la herencia cultural universal como la identidad local.

La velada contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur Mas, agradeció al público y destacó el valor de la propuesta: “Este ciclo reafirma el compromiso de nuestra gestión con una cultura inclusiva, que llegue a todos los salteños, sin importar dónde vivan. Queremos que la música, el arte y la identidad nos sigan uniendo como provincia”.

Por su parte, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, celebró la iniciativa y agradeció la presencia de la orquesta: “Que la Sinfónica llegue a nuestra ciudad es un orgullo y un ejemplo de que el Estado debe garantizar el acceso a la cultura como un derecho. En tiempos difíciles, es fundamental apostar al arte, porque también nos fortalece como comunidad y nos une en la esperanza”.

Con esta presentación, Orán vivió una jornada cultural inolvidable que reafirmó el valor de la música como puente entre generaciones, identidades y territorios.