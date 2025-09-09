Venezuela o Bolivia, al repechaje: qué necesitan para no perder el sueño mundialista

Deportes09/09/2025
repechaje

Venezuela y Bolivia se disputan el séptimo puesto, que otorga acceso al repechaje intercontinental. Con seis clasificados confirmados: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, solo queda un pasaje en juego.

La Vinotinto llega con una mínima ventaja:

  • Venezuela: 18 puntos
  • Bolivia: 17 puntos


La diferencia es de apenas un punto, lo que deja el desenlace completamente abierto. Cada uno jugará de local, pero con rivales de jerarquía.

Venezuela para jugar el repechaje: 
✔️ Si gana, clasifica al repechaje sin importar el resto.
➖ Si empata, necesita que Bolivia no gane.
❌ Si pierde, depende de que Bolivia también pierda o empate.
📌 Dato clave: Nunca jugó una Copa del Mundo. Esta podría ser su primera clasificación, incluso si es vía repechaje.

Lionel ScaloniArgentina-Ecuador: El 11 titular que pondría Scaloni en la cancha

Bolivia para jugar el repechaje: 

✔️ Debe ganar sí o sí y esperar que Venezuela no gane.
➖ No le sirve el empate ni tampoco una victoria vinotinto.
📌 Dato histórico: Solo participó en tres Mundiales, el último en 1994. Desde entonces, no volvió a estar cerca de clasificarse.

Ambos encuentros se jugarán en simultáneo, y la expectativa estará al máximo en Caracas y en El Alto.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día