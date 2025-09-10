Penitenciario perdió la vida a bordo de su moto, lo habría embestido un menor

Durante el fin de semana el cabo primero Miguel Ángel Hernández, quien prestaba servicio en la Unidad Penitenciaria 5 de Tartagal, fue embestido por un automóvil que huyó del lugar sin prestarle asistencia.

El domingo en la madrugada el Agente Penitenciario, conocido como "El Lomudo" Hernández, transitaba con su motocileta por la intersección de calles Araoz y Richieri, cuando fue impactado por una camioneta Renault, que tras embestirlo huyó del lugar sin prestarle asistencia.

Vecinos y personal de bombero, intentaron ayudarlo pero el agente estaba en una situación crítica, producto de un fuerte golpe en la cabeza.

Cuando llegó el personal médico fue trasladado en código rojo a Orán, donde poco después, perdió la vida. Sobre el conductor trascendió que se trataría de un menor pero por estas horas todo es materia de investigación.