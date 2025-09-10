¡Atrapado in fraganti! Lo descubrieron queriendo robar a través de las rejas de una despensa

Mientras las fuerzas de Seguridad y de la Policía siguen trabajando incansablemente para dar respuesta a la ciudadanía, los malvivientes siguen tratando de salirse con la suya, demostrando ser temerarios al querer cometer sus fechorías.

Así lo demuestra un ladrón quien, pese a las rejas que hay en la ventana de una despesa barrial, el mismo estira el brazo hasta más no poder, queriendo luego usar hasta un alambre para robar, siendo sorprendido finalmente por la dueña del lugar.

“Gracias a estos pipas, uno tiene que atender a puerta cerrada”, se lee en un video que fue compartido por el sitio Las Informantes Al Día, correspondiente a la cámara de seguridad de un local ubicado en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la Capital.

Si bien el hecho data de varios días atrás, el mismo sorprende ante la osadía del ladrón que estira a más no poder su brazo, para hacerse de un producto que está fuera de su alcance. Pese al esfuerzo, no logra obtener su botín y pareciera retirarse.

Sin embargo, el ladrón vuelve a presentarse en la ventana enrejada del kiosko donde, en esta ocasión, porta un alambre que pareciera recogido del suelo, para usarlo de gancho. No obstante, sus intenciones de probarlo quedaron truncas, cuando la dueña del lugar lo ve, lo sorprende y evita el delito.