Iba borracho y volcó en la curva del INTA en Cerillos: “No sabemos cómo hizo para subirse al vehículo”

Un importante siniestro vial tuvo lugar en la ruta 68 en la curva del INTA en Cerrillos, cuando un conductor alcoholizado volcó con su vehículo.

El automóvil involucrado, una Toyota Hilux, terminó volcada bloqueando la calzada hasta las 5 de mañana cuando se liberó el paso.

Tras realizarle el control de alcoholemia al conductor, un hombre de 30 años residente de Salta capital, dio resultado positivo con 2,37% gramos de alcohol en sangre, informó Radio Salta.

En el vehículo se trasladaban además dos acompañantes de 25 y 60 años también de la capital, quienes no presentaron lesiones de gravedad.

Por el hecho se iniciarán las acciones correspondientes para retirarles puntos del scoring nacional, tras la infracción, además le podrían retener el carné de conducir por no menos de seis meses.

Uno de los policías encargado del siniestro no podía salir de su asombro: “No sabemos cómo hizo para subirse a la camioneta con esa graduación alcohólica”.