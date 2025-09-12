Elecciones: “Renacer" pone a jubilados y discapacitados en el centro de su campaña

Dentro de la contienda electoral que se avecina, participantes en las elecciones nacionales en Salta serán los integrantes del Partido Renacer que oficializó su propia nómina de aspirantes para competir por las bancas del Congreso de la Nación. ¿Quiénes son?

Al respecto Sin Vueltas de InformateSalta recibió a Francisco Rivas Vila, candidato a senador nacional y a Nicolás Ceferino Vedia, aspirante a diputado nacional, quienes comentaron cómo surgió esta propuesta, preocupados por las necesidades y las faltas de oportunidades para los salteños, sobre todo en el interior.

“Tuvimos la posibilidad de conocer la provincia y, si en Salta, una gran ciudad hay necesidades, en el resto, en los lugares profundos, hay indigencia, gente en muy mal estado, son padres, hijos, nietos y bisnietos sin oportunidad”, aseveraron primeramente.

A esto señalaron que, siguiendo ese horizonte, de ver las necesidades y la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes es que “se concretó este partido con el esfuerzo de Policías, Servicio penitenciario, instituciones de salud, docentes y otros sectores”.

Continuando con el análisis de la realidad, los candidatos mencionar que identificaron una comunión de ideas y posturas entre ellos. “No había mucho tiempo de discutirlo, de pensarlo, aceptamos el desafío de corazón, fueron días previos importantes pero entendimos que era la voluntad de Dios”, declararon.

Es por eso que su intención en estas elecciones es “hacer por el prójimo, cuando se concretó el partido, buscamos el renacer de la gente, apoyando a los más necesitados, a los jubilados, la docencia, en la salud, necesitando capacitar a los jóvenes, en su educación, que sean formados para el bien”.

“Nuestro eje es apoyar a los más necesitados: discapacitados y jubilados, los sectores más vulnerables”

Por último apuntaron a que, en estos 40 años de democracia, “venimos esperando que las cosas se solucionen pero vemos que se nos está yendo la vida, que los hijos no tienen salida, menos para nuestros nietos y la derecha no puede ser despiadada, que no tenga corazón, entonces hay que morigerar esa derecha, porque la derecha apoya al orden sin destrozar al ser humano… pero ¿qué pasó? Le están pegando a la gente donde más le duele”.