Hace una semana buscan a Nora, desapareció en zona sur

Nora tiene 53 años y desde hace una semana es buscada por su familia, en la zona sur de la ciudad.

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3, para encontrar a la mujer que falta de su hogar en barrio Don Emilio desde el pasado viernes.

Nora Reinoso es de contextura delgada, tez morena y mide aproximadamente 1.60 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía pantalón de tela con flores pequeñas de varios colores, campera inflable color verde y zapatillas rosadas.

Quienes hayan visto a la mujer pueden comunicarse con el 911, con la dependencia policial más cercana o al número 387 456-5462, contacto del Destacamento Policial Villa Palacios.