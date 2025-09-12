Feria del Milagro: Variedad de rubros, emprendimientos familiares y mucha emoción

Ayer inició la Feria del Milagro, un espacio que abarca 7 plazas del Parque San Martín con más de 600 puestos que ofrecen una gran variedad de ofertas, desde indumentaria, comidas regionales, artesanías hasta un espacio de juegos para los más chicos.

Hasta el 15 de septiembre estará esta feria de 10 a 22 hs., y quien se encuentra en este lugar es María Teresa, quien junto a su familia lleva adelante un emprendimiento de masas regionales, gomitas y más panificados.

Con paquetes de masas surtidas ofrece gran variedad de precio y cantidad, hasta bandejas de 20 masas que van de los $6.000, $5.000, $4.000 a $2.500.

“A medida que pasan los días llega gente, se ve movimiento, más allá de la venta es la emoción de la fiesta, compartir, después viene toda mi familia, compartimos la fiesta del Milagro (…) yo lloro cuando veo peregrinos, estaba emocionada con la gente que viene del Perú en bicicleta” comentó a Sin Vueltas la feriante.

“Es tanta la fe de uno, el amor que Dios nos da, es una emoción muy grande”.

Marcelo también ofrece sus dulces y masas regionales, desde rosquetes, milhojas, turrones y nueces confitadas, paquetitos más accesibles a $3.000, además comentó lo que es El Milagro para él: “Para mí El Milagro es todo, porque son los patronos de Salta”.

Oscar, artesano, ofrece una gran variedad de accesorios para el gauchaje, desde llaveros, boinas, sombreros, pañuelos, cintos, hasta mates. En un emprendimiento familiar que se transmite de generación en generación, sus hijos y nieto ya participan aprendiendo a tejer.

“El Milagro es dar gracias a Dios, es tiempo de emoción. Siempre tengo fe que Dios me va a ayudar”.

Araceli por su parte se encuentra dentro de la variedad gastronómica que presenta la feria, ya que, con sus salamines de picado grueso y fino a sus quesos de cabra, vaca y quesillos, deleita a todos con aromas únicos.

Si bien aclaró que no es muy católica, dijo que respeta a quienes peregrinan por su fue, además hizo hincapié que la feria es una oportunidad de trabajo.

Los turistas no se hicieron esperar para pasear por la feria, ese es el caso de María del Carmen y Florencia, que vienen de Córdoba y Mendoza respectivamente.

Florencia confesó que el viaje a Salta ya estaba previsto pero que no contaban con que fuera en época del Milagro, por lo que se dio con la grata sorpresa de esta festividad: “la verdad muy linda, nos encantó fuimos a la Catedral y divino. Vimos esta mañana la peregrinación de una escuela.

“Te da mucha emoción ver a todas las personas darle su amor a la Iglesia”.

María del Carmen devota de la Virgen del Rosario, ya es una visitante habitué del Milagro, época a la que busca cada año asistir: “El Milagro es tener fe y confiar que las cosas se van a dar como uno quisiera”.

Respecto a la feria dijo que tiene mejor logística que años anteriores: “Estuvimos girando toda la feria, se ve más organizada, el anteaño estaba en otro lugar”.

“Ahora esta linda, se ve organizada, ordenada y variedad de puestos” finalizó.