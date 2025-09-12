A través del COFEMIN, Salta llevó la voz federal de la minería al Senado de la Nación

La provincia de Salta, que actualmente preside el Consejo Federal Minero (COFEMIN), participó de una jornada importante sobre minería en el Senado de la Nación, llevando un mensaje enfático sobre la necesidad de construir consensos amplios para consolidar la actividad como un motor de desarrollo en todo el país.

El evento, titulado “La Minería en Argentina: desafíos y oportunidades”, reunió por primera vez en el Salón Azul del Palacio Legislativo a los principales actores del sector, incluyendo autoridades, legisladores, empresarios y académicos.

La presidenta del COFEMIN y secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, participó de manera virtual. Durante su intervención, destacó el rol del consejo como un "espacio de debate técnico, generador de propuestas legislativas y un encuentro en donde confluyen todas las provincias".

Sassarini hizo hincapié en el carácter federal de la actividad minera. "No existen provincias mineras y no mineras. La minería es una actividad y la discusión sobre su desarrollo no puede reducirse a etiquetas", afirmó, subrayando que las decisiones que se tomen impactan a todo el país.

En este sentido, la funcionaria salteña instó a los legisladores a crear leyes que reflejen la diversidad territorial y productiva de Argentina. "Las leyes que se discuten en el Congreso deben contemplar la diversidad territorial y productiva de Argentina. No se pueden diseñar pensando solo en algunas provincias", agregó.

La jornada abordó temas clave como el rol de la minería en el desarrollo económico, el panorama global de la industria, las inversiones, la sostenibilidad y la relación entre la actividad y el ambiente, todo en el marco de la transición energética.