Energía y minería: Dos sectores que crecieron durante julio y aspiran a más

El sector energético y el minero volvieron a mostrar en julio un desacople en comparación con el resto de la actividad económica, y anotaron nuevos récords. De este modo se apuntalan comoo grandes ganadores durante la presidencia libertaria.

El Índice de Producción Industrial (IPI) minero del INDEC tuvo su segundo avance mensual consecutivo, al trepar 1,6% respecto de junio. De este modo, la serie desestacionalizada alcanzó su valor máximo desde que comenzaron los registros, en 2017.

Asimismo, en términos interanuales la mejora fue del 8,2%, la más alta desde mayo del año pasado. Dentro de la división de hidrocarburos, resaltó un salto del 19,4% en la producción de petróleo.

Según informó el INDEC, la extracción durante el séptimo mes del año fue de 3.981 miles de metros cúbicos. La producción no convencional fue la de mayor crecimiento (+30,9%) y concentró el 63,5% del total.