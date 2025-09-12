Se robó la mitad del tobogán de la plaza y quedó detenido

Policiales12/09/2025
Robo tobogan

Los hechos sucedieron en Barrio Circulo I, en la plaza del barrio. Los vecinos alertaron por el robo de parte de los juegos, ya se había llevado la mitad de un tobogán, debido a que el resto estaba resguardado con cemento. 

Un hombre quedó detenido con la mitad del tobogán en inmediaciones del barrio San Calixto.

El sujeto de 38 años, quedó a disposición de la justicia y el personal de la división motorista recuperó el juego de los niños del barrio. Intervino la Fiscalía Penal 3.

tobogan3

