Investigan a un despachante de aduana por narcotráfico internacional

A raíz de una causa que se tramitó en España por una carga de 500 kg de cocaína que llegaron en una máquina, un torno, al viejo continente, caso por el cual se investiga a un despachante de aduana de Orán por narcotráfico internacional permaneciendo detenido.

Si bien la ministra Bullrich declaró que por el hecho se había desbaratado a una banda narco criminal, el abogado defensor, Joaquín Vélez, dio su postura.

En diálogo con El Once TV, el letrado explicó que se acusa al defendido de haber importado el torno encontrado posteriormente en España con mercadería prohibida, catalogando la acusación por contrabando agravado por sustancias estupefacientes.

Consultado por el protocolo para importación, comentó sus pasos: se realiza primero la importación, se pasa al depósito fiscal que tiene la custodia durante el tiempo necesario hasta 30 días que se realicen verificaciones, saliendo luego una DJB que es autorización para el ingreso del tránsito que lo otorgó Aduana de la Quiaca.

Continuó manifestando que con la autorización se habilitó a que se realice el tránsito de transporte a la ciudad de Buenos Aires, allí estuvo 5 días hábiles bajo la custodia de Aduana y bajo el control que fueron quienes posteriormente autorizaron el ingreso al país.

Sobre el tiempo del recorrido, comentó que el proceso de embarque inició en octubre del 2024, tuvo cinco días de tránsito en los primeros días de noviembre hasta fines de mayo en Buenos Aires, procediendo al embarque camino a España siendo la llegada a fines de julio del 2025.

Acerca de los dichos de Bullrich, que se habría desbaratado una banda narco criminal, manifestó Vélez que es errónea su declaración, ya que no es compatible con la caratula del caso, por la cantidad de imputados y por la no relación con la narco criminalidad: “Hay un solo imputado en la causa, no se trata de banda, no tiene correlación y está dentro de un fuero que solamente regula el control impositivo por eso se llama penal-económico”.

“La ministra necesita defenderse de los mensajes para la hermana del presidente y están llevando esa construcción política hacia otro lado que sea positivo, cayó mucho la imagen (…) nos tiene acostumbrado al norte a construir noticias políticas/jurídicas (…) a partir de ese relato se ve que tiene capacidad literal y construye una ficción también” finalizó.