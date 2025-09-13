Guardias especiales del Registro Civil por el fin de semana largo

El Registro Civil de Salta habilitará guardias especiales para la inscripción de nacimientos, defunciones y trámites de identificación, con el objetivo de garantizar atención a los vecinos.

Entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre, los nacimientos producidos en el Hospital Materno Infantil podrán registrarse directamente en el centro de salud. Mientras tanto, la sede central del Registro Civil, ubicada en Almirante Brown 160, atenderá los nacimientos ocurridos en clínicas privadas, domicilios u otros lugares, así como las defunciones.

Además, el sábado y domingo estarán disponibles guardias de identificación tanto en la sede central como en el CDR del Hiper Libertad. La atención comenzará a las 8 de la mañana y se otorgarán 100 turnos por orden de llegada hasta completar la disponibilidad.

En cuanto a costos, el DNI regular tiene un valor de $7.500, mientras que el exprés asciende a $18.500. Los pasaportes cuestan $70.000 en modalidad común y $150.000 en exprés. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago mediante la validación automática que realiza el RENAPER con ANSES. Todos los pagos se efectúan únicamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.