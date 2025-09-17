Día del Psicopedagogo: "En la actualidad es un profesional esencial"

El 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo, en conmemoración de la muerte de Jean Piaget, un prestigioso psicólogo y filósofo suizo cuyo gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje dio origen a la epistemología genética clave para la Psicopedagogía.

En este contexto InformateSalta dialogó con Viviana Vacherand, presidenta del Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Salta quien comentó que se han planificado una serie de actividades para los próximos días que incluyen diferentes "capacitaciones que fortalecen nuestra profesión".

Siguiendo esta línea recordó que, "trabajamos con personas que tienen CUD (Certificado Único de Discapacidad) y con personas que no lo tienen, estamos impulsando un proyecto de ley para que se incorporen psicopedagogos en todas las dependencias del estado".

Vacherad hizo enfásis en que, "los psicopedagogos son muy buscados, en la actualidad es un profesional escencial".