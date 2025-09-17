Pareja encontrada muerta en Orán: Hoy se realizará la autopsia para esclarecer el caso

Durante la noche de ayer, una pareja fue encontrada sin signos vitales en una zona descampada de Orán, y se aguarda la autopsia para determinar la causa de sus fallecimientos.

Se trata de un hombre de 32 años y una mujer de 22, quienes fueron hallados en inmediaciones de una cancha al final de la calle Pueyrredón.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde hoy miércoles se realizará la autopsia que permitirá establecer de manera fehaciente cómo murieron.

Según informaron fuentes judiciales, se dispusieron todas las medidas de rigor para preservar la escena y recolectar indicios que contribuyan a esclarecer los hechos.

La Unidad de Investigación UGAP Orán trabaja bajo la supervisión de la fiscal Filtrín Cuezzo, quien coordina las pesquisas para determinar las circunstancias del deceso de ambos.